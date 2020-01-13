Лена Миро заявила, что Ольга Бузова и Давид Манукян только изображают любовь

«Дешевой постановкой» назвала отношения поющей телеведущей Ольги Бузовой с Давидом Манукяном скандальный блогер Лена Миро. Она провела опрос среди своих читателей и выяснила, что 25% из них все-таки верит в реальность чувств, которые активно демонстрирует в соцсетях звезда «Дома-2».

«Вы серьезно думаете, что Оленьки могут быть отношения с живым человеком?» — недоумевает Миро в своем блоге и тут же берется «разжевать» легковерной публике что к чему.

По мнению Миро, «кукловоды» Бузовой осознали, что певица никому не нужна, и ее «легче пристрелить, чем кормить/поить вискарем», но вспомнили, что лучше всего ей удается строить отношения на камеру.

«Нашли мальчика. Ему — повод, чтобы о нем узнали. Ей — отношения, которые так нравятся немногочисленным ее фанатам», — утверждает блогер.

В качестве иллюстрации она приводит видеозапись «долгожданной встречи» Бузовой с Манукяном, которую снимала на камеры целая съемочная группа. По мнению блогера, артистке в ролике не хватает артистизма, чтобы убедить публику в реальности ее романа.

«Дешевая постановка, и никто в здравом уме не назовет такое отношениями», — заключает Лена Миро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты Ольги Бузовой строят далеко идущие догадки относительно появления на ее странице в соцсетях снимка мужской и женской руки с одинаковыми татуировками в виде знака бесконечности.