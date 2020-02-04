Поклонники гадают, как формы «русской Кардашьян» уместились в экстремальном декольте

Анастасия Квитко, получившая широкую известность не только среди российской аудитории Instagram, но и среди иностранцев, опубликовала новый по-настоящему «горячий» снимок в соцсети. Модель, которую благодаря пышным формам, прозвали «русской Кардашьян», бьет собственные рекорды по сексуальности.

На этот раз фигуристая девушка предстала перед фанатами в откровенном платье с экстремальным декольте. Причем у многих юзеров возник вопрос, как объемному бюсту удается оставаться в пределах наряда.

Instagram @anastasiya_kvitko

Поклонники просто засыпали сексапильную красотку комплиментами и приглашениями на свидание.

«Эта блондинка просто огонь!» — написал один из юзеров.

«Много прекрасных девушек на планете, но ты самая прекрасная», — признался другой.

«Самая милая», — добавил поклонник из России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» в экстремальном мини сексуально покрутилась перед камерой.