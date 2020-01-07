«Русская Кардашьян» в экстремальном мини сексуально покрутилась перед камерой

Модель Анастасия Квитко, которую благодаря пышным формам сравнивают с Ким Кардашьян, продемонстрировала пользователям в Instagram свой новый наряд. Для того, чтобы фолловеры во всех деталях могли рассмотреть ее обтягивающее мини-платье телесного цвета, россиянка покрутилась перед камерой.

Instagram @anastasiya_kvitko

Модель сообщила подписчикам, что новый 2020 год для нее начался очень удачно и поинтересовалась у юзеров, как они встретили праздник.

Однако описывать свое времяпрепровождение в период новогодних праздников никто из ее фолловеров не решился, зато поклонники «русской Кардашьян» не поскупились на комплименты. Причем, судя по комментариям, Квитко сумела завоевать сердца представителей разных стран.

«Как же ты красива», — на итальянском восхитился один из них.

«Я рад, что вы 2020-й год для вас хорошо начался! Вы великолепны» — прокомментировал другой на английском.

«Это слишком красиво», — признался юзер на русском языке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» предложила фанатам выбрать самую «аппетитную» часть своего тела.