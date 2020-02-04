Житель Камчатки убил возлюбленную приемом из смешанных единоборств

Житель Петропавловска-Камчатского убил собутыльницу приемом из смешанных единоборств, об этом сообщает региональный СК.

По версии следствия, в декабре 2019 года 34-летний мужчина со своей 49-летней возлюбленной устроили застолье. Когда все запасы алкоголя были исчерпаны, женщина потребовала еще горячительного и стала оскорблять своего кавалера. Разъяренный камчадал подошел к лежащей на полу пассии и несколько раз нарочно упал на нее, применив силовой прием.

«Применяя прием из смешанных единоборств из положения стоя, совершил не менее двух контролируемых падений на лежащую на полу сожительницу, выставив левый локоть, для усиления травмирующего воздействия», — говорится в сообщении ведомства.

Женщина скончалась на месте происшествия. Ранее судимый подозреваемый задержан. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.