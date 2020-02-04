Экс-президент Кении Дэниэл арап Мои ушел из жизни

Бывший президент Кении Дэниэл арап Мои ушел из жизни. Ему было 95 лет. О трагедии сообщил пресс-секретарь бывшего главы страны Ли Нжиру телеканалу Citizen TV.

По его словам, в последнее время здоровье политика постоянно ухудшалось. С октября 2019 года он проходил лечение в больнице.

О смерти Дэниэла арап Мои также официально объявил действующий президент Кении Ухуру Кениата.

Дэниэл арап Мои вступил в должность президента страны в 1998 году. Политик занимал этот пост до тех пор, пока в 2002 году на президентских выборах его победил соперник Мваи Кибаки.

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