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  4. Экс-президент Кении Дэниэл арап Мои ушел из жизни

Экс-президент Кении Дэниэл арап Мои ушел из жизни

, 8:09 | Карина Бернтгольц Срочная новость 37

На момент смерти политику было 95 лет.

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

Бывший президент Кении Дэниэл арап Мои ушел из жизни. Ему было 95 лет. О трагедии сообщил пресс-секретарь бывшего главы страны Ли Нжиру телеканалу Citizen TV.

По его словам, в последнее время здоровье политика постоянно ухудшалось. С октября 2019 года он проходил лечение в больнице. 

О смерти Дэниэла арап Мои также официально объявил действующий президент Кении Ухуру Кениата.

Дэниэл арап Мои вступил в должность президента страны в 1998 году. Политик занимал этот пост до тех пор, пока в 2002 году на президентских выборах его победил соперник Мваи Кибаки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь и его супруга скончались в Цхинвале.

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