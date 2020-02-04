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  4. Смертельное ДТП в Ленобласти: легковушка вылетела на встречку и врезалась в автобус

Смертельное ДТП в Ленобласти: легковушка вылетела на встречку и врезалась в автобус

, 10:01 | Марина Неруцких Срочная новость 51

В результате аварии в Бокситогорском районе погиб один человек.

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Фото, видео: пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Смертельное ДТП произошло рано утром в Ленобласти: легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автобусом. В результате аварии в Бокситогорском районе погиб один человек.

Как сообщает ТАСС, авария произошла около 6.30 по московскому времени. Легковой автомобиль ВАЗ врезался в ПАЗ.

«В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте, двум пассажирам автобуса оказана медицинская помощь на месте аварии», — говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Уточняется, что водитель автобуса не пострадал.

По предварительной версии, водитель отечественного авто не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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