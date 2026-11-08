Увела из семьи? Овсиенко раскрыла правду о романе с бывшим супругом Аллегровой

Овсиенко опровергла слухи о том, что увела мужа у Аллегровой

Заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко опровергла слухи о тои, что не увела продюсера Владимира Дубовицкого у народной артистки России Ирины Аллегровой. Об этом певица рассказала в интервью Борису Корчевникову в эфире федерального канала.

По словам исполнительницы, к моменту начала ее отношений с Дубовицким его брак с Аллегровой фактически уже распался.

«Я же не забирала Владимира Григорьевича, не отбивала у Ирины. Так у них уже сложилось, что они приняли решение не быть парой, скажем так, не жить вместе», — пояснила Овсиенко.

При этом певица не стала отрицать, что на тот момент Дубовицкий еще официально был женат на Аллегровой. Но никакой вражды между двумя певицами не было. Сейчас они хорошо общаются и даже дружат.

«Это уже давно, мы все дружим, у нас прекрасные отношения», — поделилась исполнительница.

Также Овсиенко вспомнила, какой была ее жизнь в те годы. Она работала в группе «Мираж», много гастролировала и почти все время проводила на концертах. Из-за плотного графика на личную жизнь оставалось не так много времени.

Случайная встреча, которую Дубовицкий даже не запомнил

История знакомства Татьяны и Владимира началась в Киеве. В то время будущая звезда работала администратором гостиницы, а Дубовицкий приехал в город с группой «Электроклуб», директором которой был. У музыкантов возникли проблемы с размещением: организаторы не успели забронировать номера.

На помощь артистам пришла Татьяна. Она сумела найти для всех места в гостинице, причем ради этого пришлось переселить других постояльцев в менее комфортные номера. Однако на этом история их знакомства не закончилась.

Как рассказывала Овсиенко в интервью aif.ru, вскоре она заметила, что руководителю «Электроклуба» стало плохо из-за аллергии на цветущие каштаны. Девушка не растерялась и вызвала ему скорую помощь.

«А Володя потом меня отблагодарил — пригласил на концерт «Электроклуба», — вспоминала певица.

Правда, сама первая встреча в памяти продюсера так и не сохранилась.

«Нашу первую встречу Володя вообще не запомнил», — с улыбкой рассказывала Татьяна.

Вторая встреча состоялась уже в Кривом Роге, куда на гастроли одновременно приехали «Электроклуб» и «Мираж». К тому времени Овсиенко уже стала вокалисткой популярного коллектива. После этого Владимир позвонил певице, и между ними завязалось общение.

Прятала возлюбленного в шкафу и под кроватью

В те годы личная жизнь Татьяны была настоящей тайной. В «Мираже» романы на стороне не приветствовались, поэтому встречаться с Дубовицким приходилось тайком. Руководство группы снимало для певицы квартиру на Пролетарской, куда она иногда приглашала Владимира.

Однако скрывать присутствие мужчины было непросто: участники коллектива жили неподалеку и постоянно заходили к Татьяне. Поэтому ей приходилось проявлять изобретательность, чтобы сохранить отношения в тайне.

«Из-за того, что ко мне постоянно приходили участники „Миража“ (они жили по соседству, на Каширке. — Прим. ред.), я вынуждена была Володю прятать. Прямо как любовника из анекдота — под кровать или в шкаф. Прятала также его бритву, обувь», — рассказывала Овсиенко в интервью газете aif.ru.

Певица вспоминала и о жестких порядках, которые, по ее словам, существовали в коллективе. Если у нее обнаруживался посторонний мужчина, ей могла грозить принудительная проверка у гинеколога, а в случае беременности — аборт.

В интервью Борису Корчевникову Татьяна рассказала, что однажды Дубовицкий попросился пожить в ее московской квартире, пока она находилась на гастролях.

Вернувшись домой, певица обнаружила настоящий сюрприз. Владимир встретил ее в белом фраке, с машиной и сердечком на палочке. У Татьяны был день рождения, поэтому прямо из аэропорта они отправились в ресторан. Вместе с ними была сестра артистки.

Именно там Дубовицкий неожиданно объявил, что Татьяна станет его будущей женой. Певица поначалу даже не поняла, шутит он или говорит серьезно. Однако продюсер, судя по всему, уже принял окончательное решение.

Свадьба, усыновление сына и расставание

В 1993 году Татьяна и Владимир поженились. Если считать с момента начала их отношений, пара провела вместе около 18 лет. В 1999 году супруги усыновили мальчика Игоря. Материнство было давней мечтой певицы, и вместе с мужем они решили подарить ребенку семью.

Однако сохранить брак не удалось. В 2007 году супруги расстались. При этом Овсиенко никогда не позволяла себе плохо отзываться о бывшем муже. Напротив, она неоднократно подчеркивала, что Владимир сыграл важную роль в ее жизни и карьере.

«С добрым сердцем. Разумный мужчина. Как-то у нас началось с дружбы, а переросло в любовь», — говорила Татьяна Борису Корчевникову.

По словам артистки, Дубовицкий был для нее не только любимым мужчиной, но и другом, учителем и человеком, у которого она многому научилась.

Аллегрова, Овсиенко и их «общий муж»

Особый интерес в этой истории вызывает то, что предполагаемый любовный треугольник так и не стал причиной вражды между двумя певицами. Несмотря на слухи о том, что Овсиенко увела Дубовицкого у Аллегровой, Татьяна утверждает, что с Ириной у нее всегда были хорошие отношения.

Более того, когда Владимир решил уйти к Овсиенко, Аллегрова передала ей его любимую чашку и некоторые личные вещи.

«Ирина, когда поняла, что Владимир уходит ко мне, передала его любимую чашку, еще что-то, его любимые вещи. Но мы никогда не ссорились, никогда», — рассказывала Татьяна Борису Корчевникову.

По словам певицы, женщины могли спокойно общаться, шутить над сложившейся ситуацией и даже называть Дубовицкого своим «общим мужем».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.