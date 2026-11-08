В Кремле рассказали, что будет, если состоится встреча лидеров РФ, Китая и США

Песков: встреча лидеров РФ, Китая и США привлечет внимание всего мира

Россия, США и Китай начали договариваться о возможной повестке трехсторонней встречи президентов Владимира Путина, Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину в интервью для информационной службы Вести.

По словам представителя Кремля, каждая из сторон предлагает собственные темы для обсуждения. Однако не все инициативы находят поддержку у остальных участников, поэтому дипломатам предстоит тщательно выработать общую позицию.

«Безусловно, стороны набрасывают предложения по возможным пунктам повестки дня. Какие-то пункты предпочтительны для какой-то стороны и совсем считаются нецелесообразными для другой. Поэтому здесь нужно найти определенный консенсус. Если удастся этого консенсуса достичь, если все-таки встреча состоится, то тогда будет очень важное обсуждение, которое привлечет внимание всего мира без преувеличения», — подчеркнул Песков.

Предполагается, что переговоры могут пройти 18–19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. При этом окончательное решение о проведении трехсторонней встречи пока не принято.

Возможность такого формата переговоров обсуждается уже несколько месяцев. В октябре Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Трампа может состояться в Китае, а в Кремле рассчитывают на участие Си Цзиньпина. Тогда пресс-секретарь президента также отмечал, что окончательных договоренностей между сторонами еще нет.

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