Житель Ленобласти пытался зарубить саблей собутыльника

Житель города Новая Ладога Волховского района Ленинградской области пытался зарубить саблей собутыльника. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 3 февраля.

Правоохранители выяснили, что 61-летний мужчина во время застолья что-то не поделил со своим 32-летним приятелем и ударил его саблей по голове. Пострадавший с переломом основания свода черепа и рублеными ранами головы был госпитализирован.

Злоумышленника вскоре задержали. Во время проведения досмотра в отделе полиции в карманах мужчины были обнаружены две гранаты Ф-1. Боеприпасы отправлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.