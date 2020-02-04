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  4. Житель Ленобласти пытался зарубить саблей собутыльника

Житель Ленобласти пытался зарубить саблей собутыльника

, 10:29 | Василий Заика 21

В момент задержания у подозреваемого в карманах обнаружили две гранаты Ф-1.

Фото: ТАСС / White Rabbit

Житель города Новая Ладога Волховского района Ленинградской области пытался зарубить саблей собутыльника. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 3 февраля.

Правоохранители выяснили, что 61-летний мужчина во время застолья что-то не поделил со своим 32-летним приятелем и ударил его саблей по голове. Пострадавший с переломом основания свода черепа и рублеными ранами головы был госпитализирован.

Злоумышленника вскоре задержали. Во время проведения досмотра в отделе полиции в карманах мужчины были обнаружены две гранаты Ф-1. Боеприпасы отправлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

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Житель Ленобласти пытался зарубить саблей собутыльника

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