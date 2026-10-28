Трамп разрешил: Болсонару и его семья въехали в США после бегства из Бразилии

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 21 0

Бразильский сенатор сбежал в Соединенные Штаты после поражения во втором туре президентских выборов.

Болсонару и его семье выдадут визы в США

Фото: Reuters/Eva Marie Uzcategui

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Флавио Болсонару прибыл в США после разрешения администрации Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила, что предоставит Флавио Болсонару и членам его семьи визы и разрешит им въехать в страну. Об этом сообщает издание Fox News.

Бразильский сенатор совершил побег спустя несколько дней после поражения на выборах. По опубликованным данным, Болсонару сначала отправился с семьей в Аргентину, воспользовавшись итальянским паспортом, после чего пересел на частный самолет, направлявшийся во Флориду. По пути воздушное судно сделало остановку в Эквадоре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенатор Флавиу Болсонару, потерпевший поражение на президентских выборах в Бразилии, возможно, планировал покинуть страну через Аргентину и направиться в США. Эту информацию распространили аргентинские СМИ в контексте проводимых расследований в отношении политика. Телеканал Todo Noticias утверждал, что Болсонару пересек границу с Аргентиной и намеревался вылететь из Пуэрто-Игуасу в США на частном самолете. По данным Infobae, для перелета из Пуэрто-Игуасу в США рассматривался частный самолет Gulfstream G400, принадлежащий авиакомпании Baires Fly.

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