Египет попросил Россию поддержать новые атомные проекты

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 27 0

Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику.

Фото, видео: Рюмин Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Каир рассчитывает на новые атомные проекты с Россией после 2030 года

Работа по созданию атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте идет в соответствии с графиком. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Президент Египта, в свою очередь, выразил надежду, что строительство АЭС удастся завершить в запланированные сроки без изменения графика.

Ас-Сиси также заявил о заинтересованности Египта в дальнейшем развитии атомной энергетики. По его словам, после 2030 года страна хотела бы создать новые энергоблоки.

Кроме того, египетский лидер призвал расширять сотрудничество Москвы и Каира в сфере добычи урана и редких металлов.

Еще одним направлением взаимодействия может стать российская промышленная зона в Египте. Ас-Сиси обратился к Путину с просьбой поддержать ее запуск.

Ранее российский президент сообщил, что товарооборот России со странами Африки с 2022 года вырос в полтора раза и превысил 27 миллиардов долларов. Значительная часть торговли приходится на Египет. В первые восемь месяцев 2026 года товарооборот двух стран увеличился еще на 14%, а по итогам 2025 года впервые превысил 10 миллиардов долларов.

Путин также рассказал, что за первое полугодие 2026 года Египет посетили более 1,2 миллиона российских туристов.

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