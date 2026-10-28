Ищут уже пять дней: две девочки-подростка пропали в Нижнем Новгороде

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Василиса Власова
Василиса Власова 39 0

Обе исчезнувшие одного возраста — им по 13 лет.

В Нижнем Новгороде пропали две девочки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Две девочки-подростка пропали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде разыскиваются две девочки. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Рысь».

Обеим девочкам по 13 лет.

Вконтакте/Поисково-спасательный центр "РЫСЬ" /dpsc.nn52

Вконтакте/Поисково-спасательный центр "РЫСЬ" /dpsc.nn52

Девочек зовут Юсипова Диана и Захарова Варвара.

Диана в семь утра она вышла из дома на проспекте Ленина и с тех пор ее местоположение неизвестно. У нее темные волосы и серо-зеленые глаза. В день, когда она пропала, она была одета в серые футболку и джинсы и черную куртку. Ее ищут уже пять дней.

Варвара вышла из дома на улице Бориса Ведяева 24 октября в 12 часов дня и исчезла. У девочки светлые волосы и голубые глаза, на ней была черная кофта с героем мультфильма и черные джинсы, с собой - черный рюкзак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве 30-летняя девушка исчезла после того, как шла на занятие спортом. Поисками Лизы Сагадовой ищут родные и близкие. Запись о пропаже уже набрала больше 40 тысяч лайков и более семи тысяч репостов. На следующий текст после исчезновения телефон Лизы был выключен, затем устройство включили, но полиция отказалась устанавливать геолокацию, пока у Лизы нет статуса «пропавшей без вести».

Позже стало известно, что пропавшая могла изобразить исчезновение после ссоры с любимым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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