«Как прекрасная газель»: Блэк Чайна снялась посреди пустыни в бежевом платье

Фотосессия Блэк Чайны посреди пустыни активизировала ее подписчиков в Instagram. Наиболее откровенный снимок оттуда за три часа набрал 32 тысячи «лайков». Модель стоит в интересной позе, отклонившись вперед. На ней ее любимый парик цвета «пепельный блонд» и светлое обтягивающее мини-платье с глубоким декольте.

Instagram @blacchyna

Инстадива снялась посреди кустов сухостоя, позади нее — живописные холмы. Фанаты предположили, что съемку провели в Северной Дакоте. Обожатели Чайны в комментариях предложили ей сыграть в прятки — на этом открытом пространстве Блэк не удалось бы скрыться от вожделенных фанатов.

Один из поклонников привел подходящую игру слов: desert with a dessert («пустыня с десертом»). А другие пользователи указали знаменитости на желание подражать американской звезде Instagram номер один — Ким Кардашьян.

«Выглядишь как прекрасная газель»;

«Тигрица!»

«Давай поиграем в прятки»;

«У тебя очень красивая улыбка»;

«Она так сильно хочет быть Ким Кардашьян!» — прокомментировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блэк Чайна сразила фанатов видом сзади в облегающем боди.