«Чертовски вкусно»: Блэк Чайна сразила фанатов видом сзади в облегающем боди

Известная своими пышными формами американская модель Блэк Чайна сразила поклонников очередным сексуальным видео в Instagram. На кадрах 31-летняя бывшая стриптизерша в обтягивающим фигуру боди под восторженные мужские возгласы поднимается по лестнице и трясет перед камерой ягодицами.
«Королева!»
«Милый прикид!»
«Чертовски вкусно…» — восхищаются в комментариях фанаты.
Однако несколько подписчиков обратили внимание на неестественно желтый цвет лица звезды, который совершенно не соответствует цвету ее кожи, и посоветовали модели внимательнее выбирать косметику.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru Блэк Чайна, настоящее имя которой Анжела Рене Уайт, вскружила поклонникам голову, представ в образе арабской принцессы.