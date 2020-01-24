«Чертовски вкусно»: Блэк Чайна сразила фанатов видом сзади в облегающем боди

Известная своими пышными формами американская модель Блэк Чайна сразила поклонников очередным сексуальным видео в Instagram. На кадрах 31-летняя бывшая стриптизерша в обтягивающим фигуру боди под восторженные мужские возгласы поднимается по лестнице и трясет перед камерой ягодицами.

Instagram @blacchyna

«Королева!»

«Милый прикид!»

«Чертовски вкусно…» — восхищаются в комментариях фанаты.

Однако несколько подписчиков обратили внимание на неестественно желтый цвет лица звезды, который совершенно не соответствует цвету ее кожи, и посоветовали модели внимательнее выбирать косметику.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru Блэк Чайна, настоящее имя которой Анжела Рене Уайт, вскружила поклонникам голову, представ в образе арабской принцессы.