Москвичка лишилась 40 тысяч рублей после интимного кастинга в сети. Как стало известно 5-tv.ru, 25-летняя мастер салона красоты решилась подзаработать в сфере услуг сексуального характера и откликнулась на соответствующее объявление в социальной сети.

Вскоре соискательнице был проведен кастинг по видеосвязи, в ходе которого любительница интима полностью разделась. После демонстрации прелестей девушке начал звонить неизвестный мужчина и требовать перевести на банковскую карту 50 тысяч рублей. В противном случае шантажист обещал выложить «обнаженку» в сеть.

Злоумышленнику не пришлось долго уговаривать мастера салона красоты. Вскоре она перевела по указанным реквизитам 40 тысяч рублей. Осознав опрометчивость своего поступка, москвичка попросила помощи у полицейских.