Для участия в форуме в Москву съехались представители двадцати государств. Это двенадцать постоянных членов организации и восемь наблюдателей. На их долю приходится 70% всех мировых запасов и 40% добычи голубого топлива. За самыми яркими заявлениями следил корреспондент «Известий» Николай Иванов.

У газового форума — русский почерк. Во всех смыслах.

Всем участникам на стол положили футляры, это Палех. Внутри ручка.

Гости приезжают на наших Aurus. Владимира Путина некоторые приветствуют по-русски.

— Салам алейкум. Здравствуйте!

В форуме стран-экспортеров газа участвуют 12 стран, плюс наблюдатели. По сравнению с нефтяным картелем ОПЕК, это объединение даже масштабнее.

«Без всяких закулисных интриг и попыток манипулировать рынком. Такая открытость, ясность, объективность оценок очень важны как для производителей, так и для потребителей газа, в целом для глобального ТЭКа», — сказал президент России Владимир Путин.

Россия — первая в мире по запасам, вторая по добыче. А Европа будто забыла об этом. Собирается отказаться от нашего СПГ с 1 января. Несмотря на то, что газа в принципе в мире стало меньше.

«Обострилась обстановка, в отношении российских газопроводов — теракты. Они взорваны. А некоторые страны», — сказал президент России Владимир Путин.

При этом ряд европейских стран — Венгрия, Словакия, Франция, Испания, Бельгия и Нидерланды — продолжают покупать наш газ до последнего.

«В Европе газ дорожает, а они с нами разрывают договоренности. Если брать с точки зрения экономики, конечно, для них это гораздо более затратно сегодня при недостатке газа, недостатке дешевых энергетических ресурсов, потребители переплачивают за счет того, что дефицит и рост цен. Покупают более дорогой сжиженный природный газ с более длинными логистическими издержками и так далее. Поэтому, конечно, потребители имеют дополнительные издержки», — сказал вице-премьер Александр Новак.

А сейчас стало ясно: санкции против России, конфликт на Ближнем Востоке, перекрытие Ормузского пролива, одной из главных газовых артерий мира, создали ситуацию идеального шторма для рынка энергоресурсов.

«Военные вмешательства США в зоне Персидского залива дестабилизируют не только региональную обстановку, но и нарушают стабильность поставок энергии. Только через конструктивное и равноправное сотрудничество можно гарантировать безопасность спроса и предложения», — сказал президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Вы обратили внимание на незаконные санкции. Согласен. Вредные последствия. Для всех участников», — сказал президент России Владимир Путин.

И решают, как помочь миру, все равно не в Брюсселе и не в Вашингтоне. А здесь. В Москве.

Страны-участницы форума контролируют две трети мировых запасов газа. И почти половину экспорта. Сила, с которой невозможно не считаться.

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