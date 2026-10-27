«Был поделен»: Джиган выплатил Самойловой половину стоимости загородного дома

Джиган выплатил Самойловой половину стоимости загородного дома

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) рассчитался с бывшей супругой Оксаной Самойловой за свою долю в загородном доме. Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат артиста Сергей Жорин.

По словам юриста, недвижимость не передавалась целиком одной из сторон — дом был разделен между супругами поровну. При этом Самойлова могла оставить его себе, выплатив Джигану половину стоимости, однако выбрала другой вариант.

«Она не отдавала дом. Он был поделен пополам. Денис выплатил Самойловой половину стоимости дома. С нашей стороны было аналогичное предложение: дом остается ей, а она выплачивает половину стоимости. Она выбрала первый вариант», — пояснил Жорин.

Отдельно адвокат рассказал о споре по алиментам. По его словам, Джиган и Самойлова еще в 2020 году одновременно с брачным договором заключили алиментное соглашение. На данный момент сумма задолженности составляет около 1,7 миллиона рублей.

Жорин отметил, что на протяжении всего периода Джиган продолжал нести расходы на содержание семьи и детей. При этом, по словам адвоката, Самойлова пытается взыскать с бывшего супруга алименты начиная с 2020 года, включая период, когда они еще жили вместе.

«Несмотря на то что решение о расторжении брака было принято Оксаной, она пытается взыскать с него алименты начиная с 2020 года, то есть, в том числе, за годы совместного проживания», — уточнил юрист.

Для определения точной суммы задолженности судебный пристав запросил в налоговой службе сведения о доходах Джигана за весь период действия алиментного соглашения. После получения этих данных размер задолженности пересмотрят. В свою очередь, рэпер намерен обратиться в суд, чтобы добиться пересмотра размера алиментных выплат.

Брак Джигана и Оксаны Самойловой был расторгнут в апреле 2026 года. Супруги прожили вместе 13 лет и воспитывают четверых детей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.