Автобус стал могилой для 74-х человек: трагедия в Мамонтовке, о которой молчали в СССР

Летнее утро 1966 года в подмосковной Мамонтовке начиналось как обычно: переполненный рейсовый автобус вез людей на работу, в институты, в детские сады. Спустя некоторое время ЗИЛ-158 опрокинется в Мамонтовский пруд, 74 человека погибнут, 11 получат травмы.

Об этой катастрофе напишут пять строк в центральной газете и заметку о подвиге курсанта.

Почему самая страшная автокатастрофа СССР оказалась фактически засекреченной? Кто на самом деле виноват в гибели людей и как сложились судьбы тех, кого считали героем и виновником?

О чем молчала советская пресса 60 лет назад

Правда самого крупного ДТП в СССР — автокатастрофа в Мамонтовке. Фото: Мясников Борис/ТАСС

Утро 17 июня 1966 года выдалось теплым и ясным. Переполненный рейсовый ЗИЛ-158 следовал по маршруту из Акулова в Пушкино. До конечной остановки оставались считанные метры, когда машина сошла с асфальта, опрокинулась и рухнула в Мамонтовский пруд.

Согласно официальным данным, 74 пассажира погибли, 11 получили травмы. Это происшествие стало крупнейшей автокатастрофой в истории Советского Союза — и одновременно одной из самых закрытых.

«Гробы грузили на грузовики и в течение трех дней шли через улицы Мамонтовки, и буквально вот, как рассказывали, стоял вой. Все плакали, провожая эту похоронную процессию», — рассказала краевед из поселка Ольга Васильева в интервью телеведущему Андрею Малахову.

Материалов, посвященных трагедии, практически не существует.

Тогда вышла лишь заметка в несколько строк — сухое сообщение о том, что автобус перевернулся и есть жертвы. В местной газете «Маяк» на следующий день информация также появилась лишь на последней полосе, в верхнем углу, где разместили короткие соболезнования. Второй материал, который увидел свет, был посвящен вовсе не погибшим, а подвигу курсанта милиции, бросившегося в воду спасать людей.

«Об этом никто ничего не говорил и не писали. Тогда было не принято освещать вот эти трагедии», — отметила Васильева.

На советских кухнях тем временем кипели споры о том, почему трагедию фактически засекретили. Называли разные причины: выборы в Верховный Совет, приближавшуюся годовщину начала Великой Отечественной войны, из-за которой в то время действовало негласное вето на любые трагические новости.

Шептались и о том, что авария случилась накануне визита в страну Шарля де Голля, а переговоры с участием Косыгина, Подгорного и Громыко были назначены на 21 июня.

Кому вынесли приговор после автокатастрофы

Правда самого крупного ДТП в СССР — автокатастрофа в Мамонтовке. Фото: РИА Новости/Борис Кавашкин

Уже 19 августа 1966 года, спустя всего два месяца после катастрофы, Московский областной суд вынес приговор водителю Алексею Возякову. Его признали виновным по статье 211 части второй УК РСФСР и приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовой колонии усиленного режима.

Согласно тексту приговора, шофер Ивантеевского пассажирского автохозяйства допустил грубое нарушение правил безопасности движения. Однако далеко не все в Мамонтовке согласились с таким решением.

«Официально обвинили водителя в том, что вот он не справился с управлением. Но там еще можно и винить как бы администрацию поселкового совета, потому что дорога была…», — рассказывала местная жительница.

«Шофер этот вообще, я считаю, не виноват. Вот эта перегрузка автобуса, когда маленький автобус и набилось там вот как в бочке с селедкой. Очевидно, что вот этот вот перегруженный автобус и наклонился. Поскольку никакой ограды не было, это не первая авария, не первая и не вторая. Я помню, что там все время переворачивались машины легковые. Не знаю, за что его засудили. Так, чтобы, знаете, стрелочку найти», — возмущалась другая свидетельница тех событий.

В материалах уголовного дела нашлась и фигура, вокруг которой возникла версия о нетрезвом состоянии водителя. В приговоре упоминается свидетельница Маслова Наталья Даниловна, которая на суде заявила, что накануне катастрофы распивала с Возяковым спиртные напитки, хотя тому в шесть утра нужно было выходить на работу.

Судебная коллегия отметила, что Маслова вела себя в заседании неправильно, заявляя, что не видит в таком поведении ничего предосудительного, и постановила довести этот факт до сведения профсоюза, администрации и комитета ВЛКСМ Московской фармацевтической фабрики, где она работала фасовщицей.

Из-за чего перевернулся автобус 60 лет назад

Правда самого крупного ДТП в СССР — автокатастрофа в Мамонтовке. Фото: Евзерихин Эммануил/ТАСС

В материалах дела сохранилось заявление председателя Мособлсуда от некоего Лабринца Владимира Христофоровича. В нем прямо указывалось: причиной аварии стала неправильно построенная дорога — сравнительно крутой спуск с резким поворотом при узком полотне. Автор обращения отмечал, что за последние годы именно на этом отрезке протяженностью около 150 метров, находящемся буквально под окнами поселкового совета, произошло несколько аварий.

Житель Пушкина Виталий Крутицкий, занимавшийся историей катастрофы, обратил внимание на то, что и сегодня не все улицы в этих местах безопасны: мол, в месте, где случилась трагедия, упасть в воду можно точно так же, как шестьдесят лет назад.

А Николай Фокин, работавший в 1966 году в той же Ивантеевской автоколонне, что и Возяков, рассказал о том, как строился рабочий день водителей. Люди приходили на смену в половине пятого утра, медицинская сестра проверяла каждого, и без отметки о трезвости путевку на выезд не выдавали.

«Мы работали утром, приходили в половину пятого. Значит, была медицинская сестра, дули в трубку, тем самым проверяли наличие алкоголя. Вот у кого это было замечено медсестрой, она не разрешала давать путевки на выезд», — рассказывает Фокин.

По его версии, причиной стала совокупность скорости и огромной массы людей.

«Представляете, вся масса людей… Поворот налево, вся масса ложится на правое колесо. Все. Оно заклинило. Его заклинило салоном и автобус. И он ничего не мог сделать водитель. И все. Вот это случилось скорость и вот это вот большая масса», — объясняет он.

Что стало с героем автокатастрофы

Правда самого крупного ДТП в СССР — автокатастрофа в Мамонтовке. Фото: Эдгар Брюханенко/ТАСС

Евгений Иванов, курсант Кауновской специальной школы милиции, совершал преддипломную практику в подмосковном поселке Клязьма. Рядом с местом службы жила его семья — жена и дочь. Утром он отвез дочку в ясли и по пути домой стал свидетелем ужасного происшествия.

«Евгений стремительно ринулся к пруду, вытащил на берег женщину, потом нырнул снова и снова. Так Евгений спас жизнь шестерым пассажирам», — говорится в заметке тех лет.

Сын героя, Михаил Евгеньевич Иванов, спустя десятилетия внес важное уточнение.

«Пожалуй, основная неточность — то, что в статье, которую вы сейчас прочитали, написано, что папа спас 6 человек. Насколько я знаю, на самом деле их спасенных было 10. Это основная неточность», — говорит он.

Что стало с водителем после автокатастрофы

Правда самого крупного ДТП в СССР — автокатастрофа в Мамонтовке. Фото: РИА Новости/Сергей Соловьев

После освобождения Алексей Возяков уехал из Мамонтовки. Следы привели журналистов в Ставропольский край, в станицу Каменнобродская, где мужчина провел последние годы жизни. Соседи вспоминают его как спокойного, общительного человека, который никого не обижал, помогал по хозяйству, играл на баяне и содержал огород в образцовом порядке.

По версии друга Возякова Юрия Чурилова, сам водитель рассказывал, что навстречу шел другой автобус посередине дороги, прижаться было некуда, и избежать столкновения не получилось.

«У меня небольшая была скорость, рога. Ну я прижался так, как я смог в стороне. Ну, он шел, говорит, посередине», — передает слова водителя автобуса Чурилов.

Падчерицы Возякова Наталья и Светлана вспоминают, что отчим до последних дней раскаивался и носил в себе чувство вины.

«Ну, он все время какой-то замкнутый. Может, что-то и было. Может, что-то и он, и в душе что-то, может, он и это, потому что он больной человек был. Он худющий-худющий был, постоянно согнувшийся. Да, может, так и веселился, когда пил», — говорит падчерица.

В декабре 2005 года Алексея Возякова не стало — остановилось сердце.

Как сейчас выглядит место трагедии

Правда самого крупного ДТП в СССР — автокатастрофа в Мамонтовке. Фото: Вконтакте/Типичное Пушкино

Спустя 60 лет на месте трагедии нет полноценного памятника.

«Это памятник такой, как просто мемориальная табличка, созданная на средства энтузиастов, которые просто считали, что это нужно как-то зафиксировать, чтобы была какая-то память», — поясняет житель Пушкина Андрей.