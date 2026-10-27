Пылевые клещи не дремлют: как часто нужно стирать постельное белье

URA.RU: постельное белье нужно стирать не реже раза в неделю

Постельное белье рекомендуется менять и стирать каждые семь-десять дней. Однако в некоторых случаях делать это нужно чаще. Об этом рассказали в URA.RU.

Во время сна на ткани остаются пот, кожный жир, отмершие частички кожи и пыль. Все это постепенно накапливается, а в постели создаются подходящие условия для пылевых клещей. Поэтому даже если белье выглядит чистым, откладывать стирку на несколько недель не стоит.

Сократить промежуток между стирками рекомендуется людям с аллергией на пыль и пылевых клещей. Чаще менять комплект также стоит в жаркую погоду, при сильной потливости и в тех случаях, когда на постели регулярно отдыхают домашние питомцы. В зависимости от ситуации белье можно стирать каждые три-пять дней или хотя бы раз в неделю.

Если кто-то из членов семьи заболел, постельные принадлежности желательно менять чаще обычного. Особое внимание стоит уделять наволочкам, которые непосредственно соприкасаются с лицом. Детское белье рекомендуется стирать не реже одного раза в неделю, а при появлении загрязнений менять сразу.

При какой температуре стирать

Для повседневного ухода за постельным бельем подходит температура от 40 до 60 градусов. Стирка при температуре 60 градусов и выше помогает эффективнее удалять загрязнения и уменьшать количество микроорганизмов, если ткань выдерживает такой режим. Конкретную температуру следует выбирать с учетом материала и рекомендаций производителя. Хлопок и лен обычно переносят более высокие температуры, однако перед стиркой стоит проверить информацию на ярлыке.

Важно не только удалить загрязнения, но и тщательно выполоскать ткань, чтобы на ней не оставались следы моющего средства. После стирки белье необходимо хорошо просушить. Если убрать в шкаф или застелить кровать влажной тканью, может появиться неприятный затхлый запах.

Как поддерживать свежесть постели

Чтобы не зависеть от графика стирки, лучше иметь два или три комплекта белья. Тогда можно спокойно менять постель, пока использованный набор находится в стирке и сушится.

Если часто стирать весь комплект не получается, стоит регулярно проветривать постель и менять наволочки чаще простыней. При этом проветривание не заменяет стирку, а лишь помогает поддерживать свежесть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стремление усилить эффект уборки может обернуться вредом для здоровья. Одна из распространенных ошибок заключается в смешивании нескольких чистящих средств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.