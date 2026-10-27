Ноа Уайли стал самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People

Американский актер Ноа Уайли, известный по сериалам «Скорая помощь» и «Больница Питт», получил титул самого сексуального мужчины 2026 года по версии журнала People. Об этом сообщило издание, разместившее 55-летнего артиста на обложке нового выпуска.

Уайли признался, что сначала не воспринял новость всерьез и решил, что его разыгрывают.

«Я подумал, что это какой-то розыгрыш. Никогда бы не предположил, что мне выпадет такая честь», — поделился актер.

По словам Уайли, принять новый статус ему помогла супруга Сара Уэллс. Она убедила мужа, что он заслуживает внимания не только благодаря внешности, но и своим личным качествам.

Дети актера восприняли новость неоднозначно. Сын Оуэн предупредил отца, что повышенное внимание публики может осложнить ему жизнь. Дочь Оден, в свою очередь, не поверила, что Уайли действительно получил такой титул.

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