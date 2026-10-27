Ноа Уайли стал самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People

|
Дарья Белова
Дарья Белова 34 0

Дети актера отреагировали на новость по-разному.

Ноа Уайли стал самым сексуальным мужчиной года

Фото: www.globallookpress.com/Kay Blake

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский актер Ноа Уайли, известный по сериалам «Скорая помощь» и «Больница Питт», получил титул самого сексуального мужчины 2026 года по версии журнала People. Об этом сообщило издание, разместившее 55-летнего артиста на обложке нового выпуска.

Уайли признался, что сначала не воспринял новость всерьез и решил, что его разыгрывают.

«Я подумал, что это какой-то розыгрыш. Никогда бы не предположил, что мне выпадет такая честь», — поделился актер.

По словам Уайли, принять новый статус ему помогла супруга Сара Уэллс. Она убедила мужа, что он заслуживает внимания не только благодаря внешности, но и своим личным качествам.

Дети актера восприняли новость неоднозначно. Сын Оуэн предупредил отца, что повышенное внимание публики может осложнить ему жизнь. Дочь Оден, в свою очередь, не поверила, что Уайли действительно получил такой титул.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мопс Джинни Лу, спасенный с рынка в Корее, получил звание самой уродливой собаки в мире. Шестилетняя питомица стала обладательницей не только необычного титула, но и денежного вознаграждения.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.49
-0.05 90.09
-0.15
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027...

Последние новости

19:24
Шансы невелики: эксперт констатировал исчезновение людей из-за ИИ к 2016 году
19:02
Лантратова сообщила о полном соблюдении режима тишины в Алешках до 1 ноября
18:58
Стубб рассказал, кто учувствовал в подготовке телефонного разговора с Путиным
18:56
Путин подтвердил Стуббу: Зеленский может приехать в Москву
18:52
Мог износиловать: внучка экс-мера Самары об убийце деда
18:49
Оправданий диверсии нет: сорвать процесс по подрыву «Северных потоков» не удалось

Сейчас читают

«Я не хотела»: внучка Тархова отдала 50 миллионов рублей пособникам в убийстве
При таком-то статусе! Почему Киркорову не удалось накопить большое состояние
Зарабатывает и сразу спускает? Киркоров раскрыл судьбу своих миллионов
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео