Брэд Питт не поехал на вручение премии BAFTA из-за сына

На днях Брэд Питт вновь удостоился приза за лучшую роль актера второго плана на престижной кинопремии BAFTA. Однако на вручении он не присутствовал из-за проблем с сыном Мэддоксом. Как сообщает The Daily Mail, актер поменял свои планы буквально в последний момент, отменив перелет в Великобританию ради возможности наладить контакт с молодым человеком.

В результате награду за своего коллегу на сцене получала Марго Робби. А вот удалось ли Питту пообщаться по душам с сыном, неизвестно.

Брак Брэда Питта и его супруги Анджелины Джоли разрушился в 2016 году. Как это часто бывает в таких случаях, некоторые дети заняли сторону матери — в частности, старший сын Мэддокс.

Ранее Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон.