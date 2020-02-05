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Брэд Питт не поехал на вручение премии BAFTA из-за сына

, 1:32 | Алиса Старжевская 27

Оказавшись перед сложным выбором «семья или карьера», актер в очередной раз сделал правильный шаг.

Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

На днях Брэд Питт вновь удостоился приза за лучшую роль актера второго плана на престижной кинопремии BAFTA. Однако на вручении он не присутствовал из-за проблем с сыном Мэддоксом. Как сообщает The Daily Mail, актер поменял свои планы буквально в последний момент, отменив перелет в Великобританию ради возможности наладить контакт с молодым человеком.

В результате награду за своего коллегу на сцене получала Марго Робби. А вот удалось ли Питту пообщаться по душам с сыном, неизвестно.

Брак Брэда Питта и его супруги Анджелины Джоли разрушился в 2016 году. Как это часто бывает в таких случаях, некоторые дети заняли сторону матери — в частности, старший сын Мэддокс.

Ранее Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон.

 

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