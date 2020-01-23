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Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон

, 17:29 | Анастасия Игонина 57

Поклонники все тверже убеждаются в том, что бывшие супруги скрывают воссоединение.

Фото: www.globallookpress.com / Hubert Boesl

Брэд Питт впервые прокомментировал слухи о своем воссоединении с Дженнифер Энистон. Пару давно подозревают в возобновлении романа, но обе звезды предпочитали хранить молчание и не отвечать на провокационные вопросы.

Однако теперь экс-супруг Анджелины Джоли решился нарушить молчание. Актер появился на юбилейном 35-м киносмотре Santa Barbara International Film Festival. После церемонии Питт ответил на несколько вопросов прессы. Как сообщает издание «Дни.ру», больше всего журналистов интересовало, правдивы ли слухи о его романе с Энистон.

«Я не знаю, что именно пишет пресса. К счастью, я наивен и планирую дальше оставаться в неведении на этот счет», — ответил Брэд всем интересующимся.

Слухи о возможном романе Питта и Энистон появились еще в начале 2019 года — тогда актер открыто приехал на празднование дня рождения бывшей жены. После этого пару неоднократно видели вместе.

А вот второй законной жене Брэда — Анджелине Джоли — на фоне слухов о воссоединении бывшего мужа с экс-супругой становится все хуже. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анджелина Джоли впала в «голодную депрессию».

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