«Поправки в Конституцию продиктованы жизнью»: Путин

Президент России Владимир Путин прокомментировал внесение поправок в основной закон государства.

«Предложенные мною поправки в Конституцию продиктованы жизнью», — заявил российский лидер на встрече с общественниками в Череповце.

При этом Путин подчеркнул, что изменения предлагаются, не для того, чтобы продлить полномочия президента.

Выступая перед общественниками, российский лидер отметил, что голосование по поправкам в Конституцию будет высшей формой демократии.

«Не хотелось бы погрязнуть в поправках к Конституции, но радует, что идет широкая дискуссия», — сказал президент РФ.

Владимир Путин находится в Череповце. Программа его визита включает обсуждение с представителями общественности вопросы подготовки кадров для экономики и социальной сферы.