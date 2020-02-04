Ушел из жизни лидер команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян

Лидер команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян скончался в минувшую субботу, сообщает РИА Новости.

В первый раз молодой человек почувствовал себя плохо 8 января. Врачи больницы, в которую доставили Овика, диагностировали инсульт. 21 января после значительных улучшений пациента выписали.

Однако уже через пару дней на прогулке с друзьями он вновь схватился за голову, закричал и упал на землю. В бессознательном состоянии Григоряна доставили в реанимацию. Проведя срочное обследование, медики обнаружили аневризму и приняли решение о введении пациента в кому.

К несчастью, у молодого человека была обширная гематома в мозгу, из-за которой оперировать аневризму сразу не представлялось возможным. Как заявляли коллеги Овика, манипуляции будут проведены, как только парень почувствует себя лучше. Однако этого не произошло.

«Не стало Овика Григоряна. Международный союз КВН выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении Клуба в официальной группе в «Вконтакте».

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