«Сильно выдают»: Светлана Камынина рассказала, что портит историческое кино

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова Эксклюзив 32 0

Актриса собирается с удовольствием смотреть новый сериал «Полураспад» и уже успела оценить костюмы исполнителей главных ролей.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Светлана Камынина: пластиковые окна выдают эпоху в историческом кино

Пластиковые окна могут заметно нарушить ощущение эпохи в историческом кино. Об этом Светлана Камынина рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере сериала «Полураспад».

Актриса отметила, что современные детали в кадре способны повлиять на восприятие зрителем времени, в котором разворачиваются события.

«Пластиковые окна иногда очень сильно выдают (эпоху. — Прим. ред.) в историческом кино. Пластиковые окна новые сразу, знаете, смазывает этот эффект», — сказала Камынина.

При этом детали нового проекта не вызвали у актрисы подобных замечаний. Она обратила внимание на аутентичные костюмы исполнителей ролей.

«А все остальное, вот я уже сейчас вижу отсюда афиши. Филипп Олегович прекрасный в костюме, что-то у него все это выглядит. <…> Так что я не знаю, я буду смотреть с удовольствием», — добавила Камынина.

Сериал «Полураспад» — историческая драма о последствиях Тоцких войсковых учений 1954 года, во время которых неподалеку от Оренбурга было применено ядерное оружие. Сюжет развивается сразу в двух временных линиях — в 1950-х и 1980-х годах.

Главная героиня истории — журналистка провинциальной оренбургской газеты Надежда Келлер в исполнении Анны Михалковой. После загадочной смерти отца, журналиста Бориса Келлера, она обращает внимание на то, что многие его земляки ушли из жизни слишком рано. Расследование приводит Надежду к событиям, которые произошли десятилетия назад.

Режиссером «Полураспада» выступил Максим Свешников, сценарий написал Олег Маловичко. Помимо Анны Михалковой, в сериале снялись Филипп Янковский, Петар Зекавица, Марина Васильева, Мила Ершова, Ксения Трейстер и Евгений Стычкин.

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