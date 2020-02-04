Лукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать нефть у России по мировым ценам

Белоруссия готова закупать нефть у России по мировым ценам, однако Москва настаивает на существенной дополнительной премии компаниям за поставку энергоресурсов. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству БелТА.

«Что мы просим сейчас от россиян <..>: если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — заявил глава республики.

По словам Лукашенко, Белоруссия настроена на построение дружественных отношений с «братским народом». Вопросы поставок нефти в страну глава республики обсудит с Владимиром Путиным в ближайшее время. Предварительно, встреча должна состояться 7 февраля, отметил белорусский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Лукашенко, причиной разногласий между Белоруссией и Россией в сфере поставки энергоресурсов стала слишком высокая цена российской нефти.