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Лукашенко рассказал о причинах разногласий с Россией по нефти

, 0:19 | Сергей Зеленский 46

Глава республики призвал коллег-соотечественников отстаивать интересы своей страны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, Nikolay Gyngazov, President of Russia

Причиной разногласий между Белоруссией и Россией в сфере поставки энергоресурсов стала слишком высокая цена российской нефти. Такую позицию озвучил президент республики Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область.

«Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая», — пишет KP.RU.

Глава республики потребовал перестать быть «пушистыми и белыми» и выступать прежде всего за интересы своей страны и народа, чего бы это ни стоило.

«Слишком „порядочные“ стали», — заявил он, посещая завод по производству газетной бумаги.

Лукашенко подтвердил, что Белоруссия ищет альтернативных поставщиков нефти и это «не блеф». Тем не менее президент республики отметил, что необходимо сохранять дружеские отношения с Россией.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что республика не намерена отказываться от поставок нефти из России, а также озвучил необходимый для нее объем черного золота.

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