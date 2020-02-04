Британские журналисты бойкотировали брифинг правительства Бориса Джонсона из-за «фейсконтроля»

Журналисты британских СМИ бойкотировали брифинг правительства в Лондоне, сообщает BBC. Все произошло утром понедельника в резиденции Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10.

Перед началом мероприятия репортеров принудили встать по разные стороны ковровой дорожки. Тем, кто оказался на «правильной» стороне, предложили пройти на брифинг, а остальным — удалиться. Среди изгнанных оказались журналисты изданий Independent, Huffington Post, Mirror, которые известны левой позицией и критическим отношением к консерваторам.

В итоге своих коллег поддержали даже те, кто все же был допущен до брифинга.

Отношения Бориса Джонсона с прессой трудно назвать дружественными. По крайней мере, в качестве премьера. Например, Джонсон запрещает своим министрам общаться с представителями телеканалов и изданий, оказавшихся в его личном «черным списке».

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