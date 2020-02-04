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Предварительные выборы кандидатов в президенты начались в США

, 15:16 Эфирная новость 21

У республиканцев вне конкуренции — Дональд Трамп. А вот демократ Джо Байден, считавшийся фаворитом гонки, неожиданно оказался среди аутсайдеров.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Klein; 5-tv.ru

В США все внимание приковано к кокусам. Это внутрипартийное голосование, в ходе которого выбирают участников предстоящих президентских выборов. Сошлись демократы и республиканцы. В лагере последних вне конкуренции ожидаемо оказался Трамп. А у демократов неожиданные перестановки: Джо Байден, которого считали фаворитом гонки, вдруг оказался среди аутсайдеров.

Почему он резко сдал позиции, и не помешает ли нынешнему президенту процесс импичмента узнал корреспондент Роман Ишмухаметов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как демократ Адам Шифф прокомментировал желаемую отставку президента США.

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