«Это связано с работой мозга»: Путин раскрыл секрет молодости и долголетия

Президент РФ Владимир Путин раскрыл секрет долголетия на встрече с представителями общественности в Череповце. Глава государства уверен, что все дело в интеллектуальном труде.

«Что касается молодости тех, кто читает лекции, специалисты в области генетики, в области мозга и другие узкие специалисты скажут более точно, но насколько я себе представляю, чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится», — сказал Путин.

Президент отметил, что постоянная работа головой повышает качество жизни и продлевает молодость. На это указывает то, что продолжительность жизни у преподавателей вузов в среднем выше, чем у работников из других сфер.

«Это не случайно, это связано с работой мозга», — считает глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Якутии могут появиться чиновники по долголетию и духовному развитию. Пользователей сети рассмешила такая идея.