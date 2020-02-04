Пять главных мифов о раке

Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова развенчала главные мифы, связанные с раком и его лечением. Об этом она рассказала в интервью ФАН во Всемирный день борьбы против рака.

Рак заразен

Ирина Боровова отметила, что сейчас самый большой миф, связанный с раком в том, что он может быть заразен. Эксперт подчеркивает, что онкологические заболевания не заразны.

«Рак может передаваться по наследству, потому что существуют определенные генетические поломки, которые обуславливают предрасположенность к тому или иному виду онкологического заболевания. Но и это еще не означает, что человек заболеет именно этим типом рака», — отметила глава ассоциации.

Боровова пояснила, что люди, у которых выявлены генетические поломки, попадают в группу онкологического риска, и в определенном возрасте должны тщательно следить за своим здоровьем и проходить обследования, чтобы не пропустить рак на ранней стадии. Президент Ассоциации онкопациентов привела в пример голливудскую актрису Анджелину Джоли, которая сделала обследование и, обнаружив поломку в генах, удалила у себя молочные железы и яичники.

Рак — это смертельный диагноз

Ошибочно мнение большинства людей, что онкологическое заболевание приводит к смертельному исходу. Действительно, существуют злокачественные новообразования, с которыми онкологи еще не умеют справляться. Однако Ирина заверяет, что это совсем маленький процент от всех случаев заболеваний.

«С львиной долей рака онкология научилась бороться, даже с распространенными процессами, когда организм пациента метастазирован. Современные таргетная иммунотерапия позволяет „примириться“ с этими метастазами, в результате чего они не уходят из организма, но и не растут и не распространяются дальше. Благодаря этим методам лечения люди с распространенными метастазами живут более десяти лет. Это настоящий прорыв!» — рассказала Боровова.

Сложным пациентам, которым не подходит локальная иммунотерапия, назначают комплексное лечение, включающее хирургическое вмешательство, химиотерапию и облучение.

Дорогостоящее лечение

Собеседник издания отметила, что по закону и в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» помощь онкопациентам в России оказывается за счет государства. Поэтому считать, что лечиться от онкологического заболевания очень дорого — это заблуждение.

«Сегодня пациентам доступны практически все современные технологии. Если они не доступны в одном регионе, то абсолютно точно помощь может быть оказана в другом», — подчеркнула эксперт.

Альтернативные методы лечения рака

Президент Ассоциации онкопациентов отметила, что таких методов на данный момент не существует. В сети некоторые пользователи распространяют подобные мифы, утверждая, что фармацевтические компании, зарабатывающие огромные деньги на онкологических больных, противостоят тому, чтобы дешевые, доступные и эффективные методы лечения рака были всем известны. Однако это очередное заблуждение и излечиться, к примеру, с помощью соды или перекиси водорода от онкологии невозможно.

«Давайте мыслить разумно. Нобелевскими лауреатами стали ученые, открывшие иммунотерапию рака. Ни разу премию не присуждали тому, кто вылечил людей содой. Потому что таких подтвержденных случаев просто нет», — отметила Ирина.

Звезды обязаны скрывать свой диагноз

История Жанны Фриске, а также других публичных персон, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями, вызывают оживленный интерес у людей. Боровова считает, что медийным личностям, с подобными проблемами здоровья, не стоит скрывать свой диагноз, а наоборот, необходимо рассказывать общественности о том, что с ними происходит.

«Если публичные люди открыто рассказывают о своей борьбе с раком, они помогают уменьшить страх перед этой болезнью в обществе, меняют отношение к ней. Но, к сожалению, пока ни одна медийная личность не стала говорить о своем раке прямо и откровенно, кроме петербургского хирурга-онколога Андрея Павленко, которого, увы, не стало в начале этого года», — резюмировала собеседник ФАН.

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