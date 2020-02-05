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Основные предсказания Ванги на 2020 год

, 6:16 | Мия Субботина 969

Болгарская предсказательница Ванга сделала несколько заявлений на текущий год. Некоторые из них сбываются на наших глазах.

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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, ИТАР-ТАСС; www.globallookpress.com / Cdc/Cdc, Wang Quanchao, NASA

Предсказания Ванги на 2020 год вызывают огромный интерес, сообщает mixersolo.ru.

Болгарская предсказательница, говоря о катастрофах текущего года, предсказывала эпидемию, которая, по мнению последователей провидицы, по описанию очень похожа на китайский коронавирус.

Близкий друг Ванги Сергей Косторный рассказал в эфире программы на Первом канале, что, согласно предсказаниям пророчицы, в этом високосном году всех жителей Земли ждет опасность.

«По мнению Ванги, это чума, которая уже была и выкосила миллионы людей. Это модификация чумы», — высказался Косторной.

Провидица отмечала, что это время станет судьбоносным и переломным для всего человечества. Она предсказывала, что деньги потеряют свою ценность и на их смену придут цифры.

Также в пророчествах Ванги на 2020 год есть прогноз, что Россия сможет сохранить стабильность в период мирового хаоса, вызванного крахом и обесцениванием денежной системы. Ясновидящая предвидела, что Россия по-прежнему останется цельным и неделимым государством, в ней не будет междоусобиц и желания отделиться со стороны автономных республик.

«Войн не вижу, не будет также пепелищ и огня», — говорила Ванга.

Предсказательница утверждала, что в РФ родятся талантливые дети. Взрослыми они освоят космос и сумеют открыть еще одну планету, которая будет вполне приспособлена для жизни на ней человека. Кроме этого, один из российских ученых сделает большие открытия в области медицины и лечения страшных болезней.

Ясновидящая Ванга в 2020 году предсказала единство России с Белоруссией и Украиной. Предсказательница отмечала, что к концу текущего года Россия твердо будет стоять на ногах и идти своей дорогой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кем была Ванга и что известно о ее жизни.

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