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Как Санкт-Петербург готовится к Евро-2020 — видео

, 7:02 Эфирная новость 21

Увидеть кумиров появится возможность у многих мальчишек и девчонок, пациентов больниц и онкоцентров.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

В Петербург приехали инспекторы УЕФА. Это финальная проверка перед чемпионатом Европы по футболу. Ревизоры оценили всю инфраструктуру — тренировочные базы, отели, в которых будут жить спортсмены, а также насколько комфортно в городе будет болельщикам. Также стало известно, кто назначен послом Петербурга на чемпионате.

Эту почетную миссию будет исполнять народный артист и основатель фонда помощи детям Константин Хабенский, который сразу же приступил к своим обязанностям — в клинике НИИ детской онкологии он провел футбольную викторину.

За подготовкой к предстоящему чемпионату следит Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что комиссия УЕФА проверила готовность Санкт-Петербурга к Евро-2020.

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