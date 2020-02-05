В Петербург приехали инспекторы УЕФА. Это финальная проверка перед чемпионатом Европы по футболу. Ревизоры оценили всю инфраструктуру — тренировочные базы, отели, в которых будут жить спортсмены, а также насколько комфортно в городе будет болельщикам. Также стало известно, кто назначен послом Петербурга на чемпионате.

Эту почетную миссию будет исполнять народный артист и основатель фонда помощи детям Константин Хабенский, который сразу же приступил к своим обязанностям — в клинике НИИ детской онкологии он провел футбольную викторину.

За подготовкой к предстоящему чемпионату следит Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что комиссия УЕФА проверила готовность Санкт-Петербурга к Евро-2020.