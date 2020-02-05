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  4. Жительница Подмосковья убила подругу бейсбольной битой

Жительница Подмосковья убила подругу бейсбольной битой

, 8:14 | Василий Заика 20

Инцидент произошел на одной из улиц города Сергиев Посад.

Фото: ТАСС / Машков Юрий

Жительница подмосковного Сергиева Посада убила подругу бейсбольной битой, сообщает региональный СК.

По версии следствия, злоумышленница встретилась со своей приятельницей на одной из улиц города для серьезного разговора. Девушки сели в автомобиль и поехали в безлюдное место, чтобы выяснить отношения.

После короткой словесной перепалки подозреваемая достала из авто бейсбольную биту и со всего размаху ударила подругу по голове. Проломив череп приятельницы, злодейка самостоятельно перетащила тело погибшей на кладбище и отправилась домой.

Вскоре злоумышленницу задержали. На допросе девушка во всем созналась. Против нее возбуждено уголовное дело. В ближайшее время решится вопрос об аресте подозреваемой. О мотивах убийства не сообщается.

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