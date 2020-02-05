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  4. Жителя Подмосковья ограбили на миллион рублей

Жителя Подмосковья ограбили на миллион рублей

, 8:35 | Василий Заика 21

Инцидент произошел на улице Побратимов в Люберцах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; Youtube / МВД МЕДИА

Жителя Подмосковья ограбили на миллион рублей. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, инцидент произошел на улице Побратимов в Люберцах.

Три злоумышленника напали на двоих мужчин неподалеку от кафе. Одному прохожему сразу удалось вырваться и убежать. Второго мужчину бандиты посадили в машину и под угрозой расправы отобрали 300 тысяч рублей, несколько банковских карт, шесть телефонов, наручные часы, травматический пистолет и документы.

Пострадавший оценил нанесенный ему ущерб в более чем один миллион рублей. Вскоре полиция вышла на след подозреваемых, их задержали. Во время обысков у грабителей было найдено похищенное имущество и оружие.

В отношении троих злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Суд их отправил под арест.

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