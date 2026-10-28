Россию может накрыть аномально холодная зима: что насторожило иностранных ученых

Эксперт Джуда Коэн предупредил о возможной суровой зиме в 2026–2027 годах

Зима 2026–2027 годов может оказаться холодной, несмотря на влияние Эль-Ниньо (климатическое явление. — Прим.ред.), которое обычно связывают с более мягкими зимними условиями в отдельных регионах. Один из факторов неопределенности — возможное внезапное стратосферное потепление в начале ноября, способное ослабить полярный вихрь. Об этом говорится в новом прогнозе доктора Джуды Коэна, специалиста по стратосфере и полярному вихрю из MIT/AER.

Как объяснил синоптик Илья Винштейн, к ослаблению вихря могут привести мощный антициклон над Уралом и обширный снежный покров в Сибири. Такое сочетание способствует формированию уральского блокирования: атмосферные волны переносят энергию в стратосферу, вызывая ее нагрев и нарушая устойчивость полярного вихря.

Ослабление вихря способно изменить движение холодных воздушных масс и создать условия для морозов и снегопадов в отдельных районах Северного полушария. Россия также может ощутить влияние этих процессов, однако само по себе нарушение устойчивости вихря не означает, что на всей территории страны установятся аномальные холода. Последствия будут зависеть от дальнейшего развития атмосферной циркуляции.

В прогнозе Коэна нынешняя ситуация сопоставляется с ноябрем 2009 года. Тогда раннее нарушение устойчивости полярного вихря сопровождалось холодной и снежной зимой в некоторых регионах Европы и на востоке США, несмотря на влияние Эль-Ниньо. При этом повторение такого сценария не гарантировано.

Дополнительную неопределенность создает дефицит морского льда в североатлантическом секторе Арктики, в том числе в районах Баренцева и Карского морей. По оценке Коэна, с 2013 года привычная связь между осенним снежным покровом в Сибири, состоянием стратосферы и зимними температурами стала менее устойчивой. Поэтому прогноз на сезон 2026–2027 годов остается крайне неопределенным, а делать окончательные выводы о суровости зимы в России пока рано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последние 35 лет зимняя температура воздуха в Москве увеличилась почти на два градуса. По словам начальника отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николая Терешонка, зимние осадки в столице с 1878 года в среднем выросли на 100 миллиметров, а за последние 35 лет — на 50 миллиметров. Эти данные свидетельствуют об ускорении климатических изменений.

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