Россия стала мировым лидером по числу санкций: сколько ограничений уже ввели

ТАСС: против России ввели более 30 тысяч санкций, что делает ее мировым лидером

Россия остается мировым лидером по числу введенных санкций. Согласно подсчетам ТАСС, количество ограничений против страны превысило 30 тысяч. При этом итоговые результаты отличаются в зависимости от методики учета персональных и секторальных мер.

По данным международной базы Castellum.AI и других источников, против России введено от 24 до 31 тысячи ограничений. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что число санкций против страны вдвое превышает совокупное количество рестрикций, введенных против всех остальных государств.

Второе место в санкционном списке занимает Иран. По оценкам источников, против него действует от 4,5 до 5,5 тысячи ограничений — примерно в пять раз меньше, чем против России. Следующими по списку Сирия, в отношении которой насчитывается от 2,6 до 2,9 тысячи санкционных позиций, и КНДР с показателем от 2,1 до 2,2 тысячи. В список стран, против которых введено значительное число ограничений, также входят Белоруссия, Мьянма и Венесуэла.

Санкционное давление на Россию началось еще в 1990-х годах и усилилось после 2012 года. В 2014 году новые ограничения последовали за воссоединением Крыма с Россией, а в 2022 году их число существенно выросло после начала специальной военной операции на Украине.

США ввели санкции против ряда системообразующих российских банков, представителей деловых кругов и руководства страны, включая Владимира Путина. Евросоюз, в свою очередь, принял 22 пакета ограничительных мер, затронувших физических и юридических лиц, различные отрасли экономики и визовый режим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе был принят 22-й пакет санкций против России. В новый черный список включено более полутора тысяч компаний, которые имеют отношение к оборонной отрасли.

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