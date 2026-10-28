Должников начнут ловить на дорогах с помощью искусственного интеллекта

А вот те, кто не платит по счетам, могут остаться без машины. Причем должников теперь будут искать прямо на дорогах. Это доверят умным камерам, которые по номеру автомобиля вычислят неплательщиков за рулем. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас увидел, как работает электронный охотник.

Сотни машин, непрерывный поток и всего несколько секунд, чтобы найти ту самую. На первый взгляд — обычная дорога, но для судебных приставов это место охоты на должников.

Умная камера вычисляет тех, у кого есть неоплаченные счета. Должника не спасут ни скорость, ни попытка затеряться в потоке.

«Комплекс автоматически сканирует государственные знаки и проверяет его по базе», — сказал судебный пристав по исполнительному розыску Владимир Филатов.

Оператор передает сигнал сотрудникам ДПС, а дальше водителя ждет серьезный разговор с приставами. Здесь уже не отвертеться.

Если долг серьезный, поездка может закончиться прямо на обочине. Автомобиль опечатают, погрузят на эвакуатор и отправят на спецстоянку. А затем, если задолженность так и не будет погашена, машину выставят на торги.

«Брал холодильник в кредит. Поэтому образовалась задолженность. Я и так ее собирался оплачивать», — сказал должник Иван.

Теперь искусственным интеллектом предлагают наделить камеры на дорогах по всей стране. В России разработали специальный комплекс, который буквально знает про должников все.

«Причем неважно, это номера ГОСТовские российские либо ближнее или дальнее зарубежье, все равно это все распознается и уже выводится в поиск», — сказал технический директор компании Netvision Дмитрий Проданов.

Комплекс станет неприятным сюрпризом для должников по кредитам, штрафам, налогам и алиментам.

Для Екатерины, матери троих детей, взыскание алиментов — вопрос важный. Отцы ее сыновей помогать не хотят.

«Первое время они платили, были на связи, а потом люди пропали. Каждый день расписана каждая копейка. Тяжело», — сказала многодетная мама Екатерина Нуртдинова.

На новый комплекс рассчитывают и коммунальщики. Директор управляющей компании Елена Половинкина показывает толстую папку — это список должников небольшого микрорайона.

В этом доме за коммунальные услуги не платит почти треть жителей. Общий долг — больше семи миллионов рублей. При этом дворы заставлены автомобилями, и часть из них принадлежит должникам.

Только за прошлый год по всему Красноярскому краю должники недоплатили коммунальщикам внушительную сумму.

«Три миллиарда отрасль не получила из-за злостных неплательщиков. Соответственно, это все влияет на качественную услугу в части ЖКХ», — сказал руководитель Регионального центра компетенций в сфере ЖКХ Красноярского края Евгений Гаврилов.

Причем число должников растет по всей стране. Только за январь — август 2026 года у судебных приставов более 97 миллионов исполнительных производств.

«Проблема, на мой взгляд, очень колоссальна. Две-три тысячи исполнительных производств на каждого судебного пристава. Естественно, он физически не успевает вручную отработать каждого гражданина, заниматься поисками имущества», — сказал адвокат Денис Давыдов.

Поэтому проблема требует современных решений. Пока специальный комплекс работает в пилотном режиме, но уже показал свою эффективность. В следующем году систему планируют распространить по всей стране.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.