Выборы в тупике: Нетаньяху победил, но мандатов для правительства не хватает

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 45 0

Его блок проигрывает оппозиции

Известны первые результаты выборов в Израиле

Фото: Reuters/Ronen Zvulun

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Нетаньяху выиграл выборы, но может остаться без правительства

Партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» получила наибольшую долю голосов на выборах в Кнессет, однако ни один из двух политических лагерей не имеет четкого пути к формированию правительства, свидетельствует экзитпол телеканала Kan, на который ссылается Times of Israel.

Согласно прогнозу, «Ликуд» получает 25 мандатов из 120, тогда как его основной конкурент — партия «Яшар» Гади Айзенкота — 21 место. Такой результат стал сенсацией: многомесячные опросы показывали, что «Ликуд» отстает от «Яшар». При этом блок партий, выступающих против Нетаньяху, во главе с Айзенкотом, по прогнозам, получит больше мест — 53 против 50 у блока сторонников Нетаньяху. Арабские партии, которые также выступают против Нетаньяху, но не входят в блок Айзенкота, прогнозируются с 17 мандатами.

Таким образом, оба блока не достигают необходимого большинства в 61 место для формирования правительства. Ожидается, что первый шанс на создание коалиции получит Нетаньяху как лидер крупнейшей партии, но не исключено, что ни одна из сторон не добьется успеха — и израильтянам придется вернуться к выборам через несколько месяцев. Этот сценарий напоминает политический кризис 2019–2022 годов, когда прошло пять туров выборов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет предвыборную кампанию под ультимативным лозунгом «либо вы за меня, либо за Палестину».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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