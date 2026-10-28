«Отрубим руки, уши и головы»: Кличко пригрозил коррупционерам расправой

Эфирная новость 365 0

При этом против городской администрации открыто более 1600 уголовных дел.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кличко пообещал отрубать головы и руки замешанным в коррупции

А куда уходят сэкономленные Киевом деньги? Виталий Кличко высказался о коррупции на Украине: заявил, что с этим явлением в Незалежной ведется самая радикальная борьба. Эти слова прозвучали в интервью Би-би-си.

«Не дай бог, если кто-то замешан в коррупции, — мы ему и пальцы, и руки, и уши, и голову отрубим, чтобы другим неповадно было», — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Но на самом деле на Украине разгораются десятки скандалов, в которых были замешаны бывший заместитель генпрокурора, глава антикоррупционного бюро, а также действующие чиновники. Да и против городской администрации Кличко открыто уже более 1600 уголовных дел. При этом достоверно известно, что пальцы, руки, уши и головы всех фигурантов нисколько не пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обещанная Украине на 2027 год поддержка от стран-союзников за пределами Евросоюза, по прогнозу Еврокомиссии, может сократиться почти впятеро — с 19 миллиардов евро до 4 миллиардов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.53
0.04 90.10
0.01
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027...

Последние новости

1:17
Не заплатил — останешься без машины: должников будут искать камеры
1:15
Россия стала мировым лидером по числу санкций: сколько ограничений уже ввели
1:05
Выборы в тупике: Нетаньяху победил, но мандатов для правительства не хватает
0:56
Поцеловались при всех: Анна Чиповская больше не скрывает нового возлюбленного
0:47
«Отрубим руки, уши и головы»: Кличко пригрозил коррупционерам расправой
0:46
Россию может накрыть аномально холодная зима: что насторожило иностранных ученых

Сейчас читают

«Отрубим руки, уши и головы»: Кличко пригрозил коррупционерам расправой
Мог изнасиловать: внучка экс-мера Самары об убийце деда
«Я не хотела»: внучка Тархова отдала 50 миллионов рублей пособникам в убийстве
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео