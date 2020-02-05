В Москве с банковской карты безработного списали более пяти миллионов рублей

Безработный житель Москвы распрощался с пятью миллионами рублей. Как стало известно 5-tv.ru, мошенникам удалось списать крупную сумму с банковской карты мужчины.

Накануне москвичу позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности финансовой организации. Аферисту удалось убедить мужчину установить на телефон приложение якобы для защиты денежных средств на счете. Преступник подключился к смартфону безработного через удаленный доступ и перевел все нажитые непосильным трудом сбережения.

Сумма ущерба составила пять миллионов 240 тысяч рублей.