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  4. В Москве с банковской карты безработного списали более пяти миллионов рублей

В Москве с банковской карты безработного списали более пяти миллионов рублей

, 8:56 | Василий Заика 40

Накануне мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Claßen

Безработный житель Москвы распрощался с пятью миллионами рублей. Как стало известно 5-tv.ru, мошенникам удалось списать крупную сумму с банковской карты мужчины.

Накануне москвичу позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности финансовой организации. Аферисту удалось убедить мужчину установить на телефон приложение якобы для защиты денежных средств на счете. Преступник подключился к смартфону безработного через удаленный доступ и перевел все нажитые непосильным трудом сбережения.

Сумма ущерба составила пять миллионов 240 тысяч рублей.

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