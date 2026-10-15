Замедление Starlink и отказ делиться разведданными напугали главу киевского режима.
Фото: Reuters/Henry Nicholls
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Журналист Алекс Христофор: У Зеленского случился нервный срыв
Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в состоянии нервного срыва из-за позиции США по Украине в последние несколько дней. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в ходе эфира на YouTube.
«У Зеленского, можно сказать, случился своего рода срыв на фоне всего происходящего в отношениях между Украиной и США», — сказал он.
По словам Христофору, невроз Зеленского имеет под собой реальные основания. Вашингтон больше не предоставляет Киеву разведданные, сделав ВСУ беззащитными перед российскими ударами.
Ранее 5-tv.ru писал, что в результате замедления Starlink украинские боевики не могут выполнять операции с применением быстролетящих БПЛА. Решение о замедлении стало результатом в том числе игнорирования украинским командованием требований США не бить по нефтеперерабатывающим заводам в России.
Зеленский официально заявил, что Украина возобновила удары по российской нефтяной инфраструктуре — ранее объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие окончено.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
89%
Нашли ошибку?