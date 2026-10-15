Зеленский находится в состоянии нервного срыва из-за позиции США по Украине

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 30 0

Замедление Starlink и отказ делиться разведданными напугали главу киевского режима.

Как Зеленский оценивает позицию США по Украине

Фото: Reuters/Henry Nicholls

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Журналист Алекс Христофор: У Зеленского случился нервный срыв

Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в состоянии нервного срыва из-за позиции США по Украине в последние несколько дней. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в ходе эфира на YouTube.

«У Зеленского, можно сказать, случился своего рода срыв на фоне всего происходящего в отношениях между Украиной и США», — сказал он.

По словам Христофору, невроз Зеленского имеет под собой реальные основания. Вашингтон больше не предоставляет Киеву разведданные, сделав ВСУ беззащитными перед российскими ударами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате замедления Starlink украинские боевики не могут выполнять операции с применением быстролетящих БПЛА. Решение о замедлении стало результатом в том числе игнорирования украинским командованием требований США не бить по нефтеперерабатывающим заводам в России.

Зеленский официально заявил, что Украина возобновила удары по российской нефтяной инфраструктуре — ранее объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие окончено.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Зеленский находится в состоянии нервного срыва из-за позиции США по Украине

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