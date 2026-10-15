Без суррогатной матери: 52-летняя Хилари Суонк ждет третьего ребенка

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 27 0

Несмотря на трудности с прошлой беременностью, актриса не воспользовалась услугами суррогатной матери.

Кто из голливудских звезд ждет ребенка

Фото: www.globallookpress.com/ Panoramic

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Хилари Суонк в 52 года вынашивает третьего ребенка

Американская актриса и продюсер Хилари Суонк заявила, что ждет третьего ребенка. Она опубликовала в личном блоге креативное видео с мужем, сыном и дочерью. Семья прикрепила на одежду яркие светодиоды, однако Хилари дополнительно окружила светящимся ореолом еще и свой живот, нацепив на него еще одну маленькую полоску, которая и символизирует малыша.

В прошлую беременность двойней актриса столкнулась с тяжелым токсикозом и недомоганием, однако выносила здоровых мальчика и девочку. Сейчас ей 52 года, и они решились зачать еще одного малыша, не пользуясь услугами суррогатной матери.

Муж актрисы — бизнесмен Филип Шнайдер. Они вступили в брак в 2018 году, спустя два года отношений. Двойню Суонк родила в 48 лет — во время беременности актриса, невзирая на сложности, вела активный образ жизни, занималась спортом и участвовала в публичных мероприятиях. На одном из видео в соцсетях она даже тренировалась в спортзале, будучи уже на позднем сроке.

Ранее академик Геннадий Онищенко заявил, что женщина в отдельных случаях может забеременеть и родить ребенка в возрасте до 60 лет.

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