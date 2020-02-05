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Не отказался бы иметь столько детей: Пригожин о матери, родившей 11-го ребенка

, 13:45 | Карина Бернтгольц 116

Муж певицы Валерии прокомментировал новость о том, что 33-летняя женщина родила в Подмосковье 11-го малыша. Новорожденную девочку назвали Сабриной.

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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif; 5-tv.ru

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость о том, что 33-летняя женщина родила 11-го ребенка в Подмосковье. Младенец появился на свет в Орехово-Зуевском роддоме. Новорожденную девочку назвали Сабриной.

По словам супруга Валерии, такое количество детей в многодетной семье вызывает уважение и восхищение. Пригожин считает, что поступок роженицы можно назвать настоящим подвигом. Продюсер поздравил родителей с пополнением в семействе и выразил надежду, что они не будут обделены вниманием со стороны государства.

«Это большая ответственность. Помимо решения демографических проблем в стране, они перевыполнили большой план. <…> Если бы у меня бы была такая возможность — иметь 11 детей — я бы от этого точно не отказался. Сейчас самая главная задача — чтобы дети были здоровы, дать им образование, дать им возможность быть полноценными членами общества», — отметил муж Валерии в интервью 5-tv.ru.

Он добавил, что со своей стороны готов поддерживать многодетные семьи, поскольку гордится родителями, не побоявшимися дать жизнь стольким детям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин рассказал о напряженности демографического периода в стране.

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