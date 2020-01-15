Владимир Путин рассказал о напряженности демографического периода в стране

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию заявил о напряженности демографического периода в России. По словам главы государства, меры, которые были приняты в стране с начала 2000-х годов, помогли добиться положительных результатов в демографии и выйти на естественный прирост населения. Однако на данный момент суммарный коэффициент рождаемости по-прежнему низкий.

«Но семьи создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который сегодня проходит Россия. Такой ключевой показатель как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительным оценкам, 1,5», — подчеркнул президент.

Глава РФ поставил цель повысить коэффициент рождаемости до 1,7 к 2024 году.

«Наша задача не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7. <…> Каждую государственную программу мы должны оценивать, прежде всего, с точки зрения высшего национального приоритета — сбережения и приумножения народа России», — заявил Путин.

Он добавил, что из государственного бюджета выделены средства для создания 255 тысяч новых мест в яслях, однако на данный момент план не выполняется. Российский лидер призвал решить эту проблему.

Ранее 5-tv.ru представлял статистику обращений Владимира Путина к Федеральному собранию с 2000 года.