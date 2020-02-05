«Тихой гавани» уже нет: российские подлодки лишили покоя вице-адмирала ВМС США

Восточное побережье США перестало быть «тихой гаванью» из-за активности, скрытности и мощи российских субмарин. С этим заявлением выступил вице-адмирал ВМС Эндрю Льюис на собрании Военно-морского института США и Центра стратегических и международных исследований.

Высокопоставленный офицер посетовал на скрытность и бесшумность новых подлодок ВМС России, способных уклоняться от средств обнаружения. Также вице-адмирал отметил их оснащенность новым смертоносным оружием, превосходящим по своим характеристикам более ранние образцы вооружения.

Вице-адмирал призвал американских моряков, покидающих военно-морскую базу «Норфолк», «быть готовыми», так как восточное побережье Соединенных Штатов Америки больше не является для них «тихой гаванью». Активность российских подлодок в Атлантике, по словам Льюиса, угрожает возможностям беспрепятственного пересечения океана американскими кораблями.

Льюис — командир Второго флота ВМС США, который был воссоздан в 2018 году с целью сдерживания России в акватории северной части Атлантического океана.

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