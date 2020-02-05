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«Я очень много страдал»: сын Никаса Сафронова рассказал, почему не хочет худеть

, 18:03 | Игорь Рязов Эксклюзив 83

Пианист призвал поклонников не переживать из-за эталонов красоты, навязываемых модельерами «с очень странным мировоззрением».

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Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial; 5-tv.ru

Пианист Лука Сафронов-Затравкин, сын известного российского художника Никаса Сафронова, в молодости был стройным, но несчастным. Об этом он сообщил в интервью 5-tv.ru.

«Я когда-то был очень стройным и вполне себе привлекательным, по стандартам сегодняшней моды, красоты и каким-то таким модным канонам. Но я был несчастен, я очень много страдал, я во всем себе отказывал. Я постоянно парился о том, как я выгляжу; что со мной происходит; где я нахожусь; как я буду смотреться», — сказал Лука.

По его словам, в какой-то момент он понял, что эти переживания отвлекают его от работы, получения радости от жизни, от общения с близкими и окружающим, а также разных мелочей. Люди не должны разделять убеждения, транслируемые журналами моды и модельерами «с очень странным мировоззрением», убежден Сафронов-Затравкин.

«Я всех призываю своим контентом (в Instagram — Прим. ред.) и своими действиями перестать переживать за все. Не только за меня, перестаньте переживать вообще в жизни. Это проблема нашего общества — постоянное переживание», — призвал пианист, пообещав бороться с данной проблемой своим примером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Никаса Сафронова покорил подписчиц, показав свое фото в Tinder — приложении, предназначенном для романтических знакомств.

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