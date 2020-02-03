«Очароваха»: Сын Никаса Сафронова покорил подписчиц, показав свое фото в Tinder

Пианист Лука Сафронов-Затравкин продолжает покорять сеть своим бесподобным чувством юмора. На этот раз сын художника Никаса Сафронова, по примеру других блогеров, опубликовал в Instagram коллаж, на котором наглядно продемонстрировал, как меняются его фотографии в зависимости от используемой социальной сети.

Впрочем, в отличие от других медийных персон, присоединившихся к флешмобу, музыкант добавил в свой пост изюминку. Наряду со снимками, характеризующими его профиль в Instagram, Tinder и Facebook, Сафронов показал, как видит себя в реальной жизни. Иллюстрацией к этой части коллажа послужил кадр, на котором пианист катится кубарем в море.

Instagram @lukasafronovofficial

Пользователи оценили чувство юмора музыканта, однако на этот раз, помимо его шутки, им очень понравилась его фотография в Tinder. На ней Лука запечатлен еще в молодом возрасте. Он выглядит стройным и ухоженным. Подписчицы признались, что любят сына художника любым, однако несколько лет назад он был еще милее и очаровательнее.

«Очароваха!»

«Какой милый в Tinder!»

«Счастливого Луку выберу, независимо от внешности», — отметили комментаторы.

Лука Сафронов-Затравкин регулярно попадает в комичные ситуации. Например, в ноябре он застрял в унитазе самолета Boeing 737-800. Однако, как ранее сообщал 5-tv.ru, пианист потом сам над этим пошутил.