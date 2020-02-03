  1. Пятый канал
  4. «Очароваха»: Сын Никаса Сафронова покорил подписчиц, показав свое фото в Tinder

«Очароваха»: Сын Никаса Сафронова покорил подписчиц, показав свое фото в Tinder

, 16:40 | Карина Бернтгольц 26

По примеру других блогеров пианист продемонстрировал, как меняется на фотографиях в различных социальных сетях.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial

Пианист Лука Сафронов-Затравкин продолжает покорять сеть своим бесподобным чувством юмора. На этот раз сын художника Никаса Сафронова, по примеру других блогеров, опубликовал в Instagram коллаж, на котором наглядно продемонстрировал, как меняются его фотографии в зависимости от используемой социальной сети.

Впрочем, в отличие от других медийных персон, присоединившихся к флешмобу, музыкант добавил в свой пост изюминку. Наряду со снимками, характеризующими его профиль в Instagram, Tinder и Facebook, Сафронов показал, как видит себя в реальной жизни. Иллюстрацией к этой части коллажа послужил кадр, на котором пианист катится кубарем в море.

Instagram @lukasafronovofficial

Пользователи оценили чувство юмора музыканта, однако на этот раз, помимо его шутки, им очень понравилась его фотография в Tinder. На ней Лука запечатлен еще в молодом возрасте. Он выглядит стройным и ухоженным. Подписчицы признались, что любят сына художника любым, однако несколько лет назад он был еще милее и очаровательнее.

«Очароваха!»

«Какой милый в Tinder!»

«Счастливого Луку выберу, независимо от внешности», — отметили комментаторы.

Лука Сафронов-Затравкин регулярно попадает в комичные ситуации. Например, в ноябре он застрял в унитазе самолета Boeing 737-800. Однако, как ранее сообщал 5-tv.ru, пианист потом сам над этим пошутил.

Читайте также

Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
63.91
0.77 70.79
1.19
Гороскоп на 3 февраля: Луна в Тельце благоприятствует финансовым вложениям

Последние новости

16:45
Найденное у боксера Кушиташвили вещество — кокаин
16:40
«Очароваха»: Сын Никаса Сафронова покорил подписчиц, показав свое фото в Tinder
16:35
Почему иностранцы любят русских девушек?
16:31
Боксер Кушиташвили, напавший на росгвардейца, доставлен в суд
16:30
Совместное патрулирование РФ и Турции в Идлибе не состоялось
16:18
«Плохая девчонка»: Плетнева вышла на улицу в шубе на голое тело

Сейчас читают

«В кабине пилота произошла потасовка»: пассажир о крайне необычном полете из Парижа в Москву
День Максима-утешителя: что можно и категорически нельзя делать 3 февраля
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]