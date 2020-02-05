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Лука Сафронов-Затравкин намекнул, что его сердце еще свободно

, 20:11 | Игорь Рязов Эксклюзив 427

В беседе с 5-tv.ru пианист галантно ответил на вопрос о своей личной жизни.

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Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial; 5-tv.ru

Пианист Лука Затравкин-Сафронов, сын известного российского художника Никаса Сафронова, намекнул, что его сердце еще свободно. В интервью 5-tv.ru музыкант галантно ответил на вопрос о своей личной жизни.

«В Instagram очень многие подписчицы <…> откликаются на ваш позитив, на вашу энергию, которую вы излучаете. Скажите, пожалуйста, есть ли у кого-то из них шансы? Или ваше сердце уже закрыто, или ваше сердце уже занято кем-то?» — спросила интервьюер пианиста о личной жизни.

«У них — не знаю, у вас — все еще шансы есть», — с помощью изящного комплимента уклонился от прямого ответа на вопрос Сафронов-Затравкин.

После этого пианист пожелал очарованной собеседнице приятного аппетита и откланялся.

Ранее 5-сын Никаса Сафронова рассказал в интервью 5-tv.ru о своей молодости. Он сообщил, что раньше был стройным, но несчастным.

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