«Жалеть его не совсем правильно»: Игонин высказался о ситуации с Кокориным

Несостоявшийся трансфер Александра Кокорина в «Сочи» прокомментировал депутат Заксобрания Ленобласти бывший футболист Алексей Игонин. Слова политика приводит ФАН.

Экс-игрок «Зенита» отметил, что руководители клубов и тренеры нередко делают все, чтобы неугодный игрок покинул команду: изнуряют тренировками или уменьшают зарплату. Но в случае со скандально известным форвардом петербургский клуб поступил мягко. Кокорину открыли путь в сочинскую команду, где он восстановил бы игровую форму после долгого перерыва. Несогласие спортсмена с решением руководства было неверным, полагает Игонин.

«В отношении футболиста всегда есть руководитель, который видит ситуацию лучше, к тому же платит тебе деньги. Надо к этому прислушиваться. Я бы не назвал Кокорина инсургентом, у него свою мнение, но не до конца понятно, насколько это его мнение. Кажется, это мнение ему навязывают, потому что нет какой-то однозначности, что спортсмен думает по поводу этой истории», — рассуждает бывший зенитовец.

Игонин уверен: сине-бело-голубые дали Кокорину понять, что у него есть возможность вернуться. С игроком подписали контракт, но поставили ряд условий, которых он не выполнил.

«Руководству надо было, чтобы он поступил так, но он отказался. Поэтому говорить, что его нужно жалеть, и у него зарплата маленькая, не совсем правильно», — подытожил парламентарий.

Ранее 5-tv.ru писал, что жалование Кокорина в «Зените» упало до 20 тысяч рублей. Об этом заявил телекомментатор Василий Уткин.